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Евгений Дитрих покинет пост гендиректора ГТЛК для работы в Совфеде – источники

Евгений Дитрих покинет пост гендиректора ГТЛК для работы в Совфеде – источники

Евгений Дитрих, гендиректор ГТЛК, может уйти в Совет Федерации. Ведется поиск кандидатов на его замену, среди них рассматривается Артем Довлатов.

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