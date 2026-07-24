ЕС запретил гражданам Беларуси владеть биржами и другими криптокомпаниями в рамках MiCA

Европейский союз запретит гражданам и резидентам Беларуси владеть, контролировать или управлять регулируемыми в рамках MiCA криптовалютными биржами и другими поставщиками криптоуслуг, начиная с 25 августа.
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