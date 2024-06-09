Захарова: «За детей Донбасса вступилась Россия, и у них теперь есть право на будущее» Елена ГалицкаяРоссия, выступая в защиту детей Донбасса, предоставила им возможность на будущее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.