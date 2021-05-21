На автобус участника праймериз напали в Уссурийске. Эксперты уверены, что это постановка

На автобус участника праймериз напали в Уссурийске. Эксперты уверены, что это постановка

В Уссурийске накануне начала всероссийских праймериз "Единой России" неизвестные напали на автобус одного из претендентов на выдвижение в Государственную Думу.

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