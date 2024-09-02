Тайский гороскоп на неделю 2 — 8 сентября для всех знаков восточного зодиака

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Крысе стоит браться за амбициозные проекты, для Тигра настало время сиять, Дракону важно не относиться ко всему слишком серьезно, Лошадь будут радовать комплименты и подарки, а Обезьяне стоит быть терпимее к другим.

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