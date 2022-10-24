Стало известно, почему СУ-34 упал на жилой дом в Ейске

Рассматривается версия, что в двигатель самолёта могли попасть птицы.Правоохранительные органы предполагают, что причиной крушения самолёта Су-34, который упал на жилой дом в Ейске, могли стать чайки, залетевшие в двигатель воздушного судна.
Рассматривается версия, что в двигатель самолёта могли попасть птицы.Правоохранительные органы предполагают, что причиной крушения самолёта Су-34, который упал на жилой дом в Ейске, могли стать чайки, залетевшие в двигатель воздушного судна.
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