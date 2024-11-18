Депутат Михаил Антипов провел прием жителей Балашихи

Прием граждан на базе местного отделения партии «Единая Россия» прошел в Балашихе. Жители смогли получить ответы на важные вопросы в формате прямого диалога, включая получение льготных лекарств, обустройство колясочной у дома и организацию пешеходного перехода.
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