Совы и жаворонки: зависит ли лишний вес от биоритмов Почему одним людям легче поддерживать здоровый вес, а другим — сложнее? Возможно, дело не только в количестве калорий или физических нагрузках, но и в биоритмах организма.
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