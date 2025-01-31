Массированная атака врага, пожар на НПЗ и обрыв ЛЭП: Над Россией сбито почти полсотни украинских БПЛА Юлия СоколоваМинувшей ночью в небе над несколькими российскими регионами развернулась масштабная оборонная операция.
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