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Несекретные материалы

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«Надеюсь, такого будет больше» – израильский офицер похвалил ВСУ за удары по Белгороду

«Надеюсь, такого будет больше» – израильский офицер похвалил ВСУ за удары по Белгороду

Политнавигатор ВСУ должны продолжать удары по российским городам с мирными жителями, поскольку израильский опыт показывает, что такие бомбёжки имеют эффект.

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Комментарии
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людмила иванова
Фашисты,которых  надо  уничтожать
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18 час.
Зоя Копань
Вот ублюдочные жид! Евреи враз обесценили свой так называемый Холокост,  ноя и заостряя весь мир, чтобы их жалели, они убив около22000 тыс мирного населения Палестины, стали или и были хуже Гитлера!
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16 час.
Зоя Копань
Хорошо наша разведка сработала, когда у них началась заварушка  с Палестиной, обнародовали что около 2000 инструкторов   и саффаристов  смотали удочки из Хохлофашистостана на иудину землю, а мы до этого и не знали, что эти твари тоже воюют, думали что они только поставляют гуманитарку!
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16 час.

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