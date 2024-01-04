Вот ублюдочные жид! Евреи враз обесценили свой так называемый Холокост, ноя и заостряя весь мир, чтобы их жалели, они убив около22000 тыс мирного населения Палестины, стали или и были хуже Гитлера!

Зоя Копань

Хорошо наша разведка сработала, когда у них началась заварушка с Палестиной, обнародовали что около 2000 инструкторов и саффаристов смотали удочки из Хохлофашистостана на иудину землю, а мы до этого и не знали, что эти твари тоже воюют, думали что они только поставляют гуманитарку!