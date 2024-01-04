Политнавигатор ВСУ должны продолжать удары по российским городам с мирными жителями, поскольку израильский опыт показывает, что такие бомбёжки имеют эффект.
«Надеюсь, такого будет больше» – израильский офицер похвалил ВСУ за удары по Белгороду
Комментарии
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людмила иванова
Фашисты,которых надо уничтожать
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18 час.
Зоя Копань
Вот ублюдочные жид! Евреи враз обесценили свой так называемый Холокост, ноя и заостряя весь мир, чтобы их жалели, они убив около22000 тыс мирного населения Палестины, стали или и были хуже Гитлера!
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16 час.
Зоя Копань
Хорошо наша разведка сработала, когда у них началась заварушка с Палестиной, обнародовали что около 2000 инструкторов и саффаристов смотали удочки из Хохлофашистостана на иудину землю, а мы до этого и не знали, что эти твари тоже воюют, думали что они только поставляют гуманитарку!
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16 час.
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