Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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16-летний уроженец Дагестана арестован на 2 месяца по обвинению в попытке поджога Су-34 в Челябинске

16-летний уроженец Дагестана арестован на 2 месяца по обвинению в попытке поджога Су-34 в Челябинске

  4 января ГУР Украины опубликовало кадры попытки поджога истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме «Шагол» в Челябинске, снятые на телефон.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
С 14 лет наступает уголовная ответственность как только получает паспорт. Так пусть и получает по полной за диверсии! Враги - они, как правило, снаружи, а диверсанты изнутри.  Мы все очень рискуем жить с такими!
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Да, для предателей это был бы самый справедливый показательный суд!
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