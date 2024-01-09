16-летний уроженец Дагестана арестован на 2 месяца по обвинению в попытке поджога Су-34 в Челябинске

ЮШ

Юрий Шестаков

С 14 лет наступает уголовная ответственность как только получает паспорт. Так пусть и получает по полной за диверсии! Враги - они, как правило, снаружи, а диверсанты изнутри. Мы все очень рискуем жить с такими!