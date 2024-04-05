Два инвестпроекта получили в Ингушетии статус масштабных

Глава республики Махмуд-Али Калиматов выразил убеждение, что новые инвестиционные проекты окажут положительное влияние на экономику Ингушетии, они помогут увеличить количество рабочих мест в регионе, а также привлекут в экономику дополнительные денежные средства.
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