Два инвестпроекта получили в Ингушетии статус масштабных

Глава республики Махмуд-Али Калиматов выразил убеждение, что новые инвестиционные проекты окажут положительное влияние на экономику Ингушетии, они помогут увеличить количество рабочих мест в регионе, а также привлекут в экономику дополнительные денежные средства.