Летний перелом: Правда ли Путин планирует завершить спецоперацию до осени? Американский телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники, заявил…Сообщение СВО: Когда ждать окончания? появились сначала на Ежедневные новости.
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