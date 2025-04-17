В челябинку с годоваловым ребенком бросили петарду с балкона многоэтажки

Неизвестный бросил петарду под ноги матери с ребенком в челябинском микрорайоне. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 16 апреля, около 17:00 у многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый».
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