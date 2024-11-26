Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала создать в НАТО систему для сдерживания РФ

Бывший лидер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель обратилась к европейским лидерам с призывом в сжатые сроки сформировать в Организации Североатлантического Договора институты, которые позволят на системном уровне сдерживать Российскую Федерацию.
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