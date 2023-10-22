Серхио Перес: «Я хотел большего. Но нам по-прежнему не хватает стабильности»

Пилот «Ред Булл», подводя итоги заезда, признал тот факт, что мог добиться лучшего результата, чем пятое место.
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