Врио губернатора: ПВО отразила атаку украинских дронов на Ростовскую область

РИА Новости/Григорий Сысоев Средства российской системы ПВО и мобильные огневые группы сбили БПЛА украинских боевиков в Ростове-на-Дону и Чертковском и Шолоховском районах, тем самым отразив воздушную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.
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