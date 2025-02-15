Врио губернатора: ПВО отразила атаку украинских дронов на Ростовскую область

РИА Новости/Григорий Сысоев Средства российской системы ПВО и мобильные огневые группы сбили БПЛА украинских боевиков в Ростове-на-Дону и Чертковском и Шолоховском районах, тем самым отразив воздушную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.