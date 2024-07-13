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Царьград

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Как самостоятельно рассчитать пенсию? Названы формула и две главные составляющие

Как самостоятельно рассчитать пенсию? Названы формула и две главные составляющие

Страховая пенсия в России ежегодно растёт. При этом меняется и принцип её начисления. Рассказываем, как самостоятельно рассчитать размер выплат сейчас и на какие две составляющие важно обратить внимание.

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