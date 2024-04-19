Врач Мельникова: при хроническом гастрите и язве нельзя есть сырые овощи

Одно из правил здорового питания - это 25-30 грамм клетчатки в сутки, то есть 400 грамм овощей и фруктов ежедневно или, так называемое, "правило пяти": не менее пяти наименований овощей и фруктов в сутки.
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