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Спорт Уик-Энд

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Выжечь «калёным железом» - «Нижний Новгород» не хочет побед со счётом 4:2

Выжечь «калёным железом» - «Нижний Новгород» не хочет побед со счётом 4:2

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Первая лига Pari. Матчи 8-го тура В понедельник, когда игрались вынесенные матчи 8-го тура, «Ленинградцу» повезло - Фортуна вернула должок «тёмно-синим», которые накануне сделал всё для того и даже больше, чтобы одержать победу в домашнем матче над «Челябинском», но довольствовались ничейным результатом 1:1 и остались на 16-м месте - в «зоне вылета» турнирной таблицы.

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