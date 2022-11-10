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В Москве построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных

В Москве построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных

В Москве инвесторам без торгов передадут в аренду два участка для возведения заводов. Предприятия будут предназначаться для производства кормов для животных и строительных материалов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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