Вес закрытого сообщения Военно-транспортный C-17 пересёк Атлантику, сделал остановку в Риге и на неск.
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Вес закрытого сообщения Военно-транспортный C-17 пересёк Атлантику, сделал остановку в Риге и на неск.
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