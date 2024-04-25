Глава ФФКР Сихарулидзе: чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Антон Сихарулидзе заявил в подкасте Максима Транькова "Произвольная программа" на Первом канале, что будет рад, если фигурист из США Илья Малинин сменит спортивное гражданство на российское.