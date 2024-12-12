Из доставщиков в штурмовики: в ожидании отечественной программы роботизации наземной техники Из гражданского в военноеДля начала хорошие новости.
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Из доставщиков в штурмовики: в ожидании отечественной программы роботизации наземной техники Из гражданского в военноеДля начала хорошие новости.
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