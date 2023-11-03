Опубликованы кадры последствий ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам на Украине

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации предприняли мощную атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» против объектов военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях.
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