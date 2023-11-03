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Военное обозрение

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Опубликованы кадры последствий ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам на Украине

Опубликованы кадры последствий ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам на Украине

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации предприняли мощную атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» против объектов военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях.

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