Mash: Никита Мазепин приобрёл бывший дом Наоми Кэмпбелл

Экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин стал обладателем недвижимости в элитной подмосковной Барвихе. Как сообщает Telegram-канал Mash, россиянин приобрёл единственный в мире частный дом, построенный ирако-британским архитектором Захой Хадид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии