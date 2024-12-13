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Мода и Шоу-бизнес

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Mash: Никита Мазепин приобрёл бывший дом Наоми Кэмпбелл

Mash: Никита Мазепин приобрёл бывший дом Наоми Кэмпбелл

Экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин стал обладателем недвижимости в элитной подмосковной Барвихе. Как сообщает Telegram-канал Mash, россиянин приобрёл единственный в мире частный дом, построенный ирако-британским архитектором Захой Хадид.

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