Первый телевизор Xiaomi RGB-Mini LED с рекордной яркостью 5000 нит и частотой 360 Гц поступил в продажу в Китае

RGB-Mini LED и до 4860 зон подсветки Xiaomi начала продажи телевизора TV S Pro RGB-Mini LED 2027, который стал первым телевизором компании с трёхцветной RGB-подсветкой Mini LED.
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