Китайцы бунтуют против низких зарплат и плохих начальников в стиле брутто одежда

В материковом Китае появился новый вид видео «давай со мной» — один из «грубых» рабочих нарядов. Молодежь Китая надевает свои худшие пижамные штаны, самые волосатые тапочки и направляется в офис, иронично бунтуя против всего: от плохих начальников и плохих условий труда до низкой заработной платы и продолжительного рабочего дня.