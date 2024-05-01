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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    Вот точно, знаете я тоже думала что дело в работе, а оказалось в профессии. Сменила профессию, нашла работу и чувству...Что-то не нравитс...

Китайцы бунтуют против низких зарплат и плохих начальников в стиле брутто одежда

Китайцы бунтуют против низких зарплат и плохих начальников в стиле брутто одежда

В материковом Китае появился новый вид видео «давай со мной» — один из «грубых» рабочих нарядов. Молодежь Китая надевает свои худшие пижамные штаны, самые волосатые тапочки и направляется в офис, иронично бунтуя против всего: от плохих начальников и плохих условий труда до низкой заработной платы и продолжительного рабочего дня.

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