У четверти россиян новая работа вызывает стресс

Почти треть российских специалистов (31%) отметили, что каждый раз волнуются при найме в новую компанию, еще 26% рассказали, что у них были случаи, когда прием на работу оказался безболезненным, и только 23% испытывали трудности на первом предприятии.
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