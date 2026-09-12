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Царьград

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EFE: Утечка нефти из трубопровода в Мексиканском заливе выявлена

EFE: Утечка нефти из трубопровода в Мексиканском заливе выявлена

В четверг в 85 км от Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече, на объекте Pemex произошла утечка нефти. Компания заявила об отсутствии воздействия на персонал и пляжи.

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