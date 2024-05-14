Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Надеюсь авторов этих комбинаций наградили госпремией или звездой?"Совкомфлот" пере...
  • tsan tsan
    Вот уж воистину знают хорьки из чьих рук всё время жратву получали.В Тбилиси активис...
  • Валерия
    АгроТерра были организованы в 2008г. , когда президентом был Медведев.Ситуация накаляет...

«Ураган» устроил бумажный дождь из агитлистовок для бойцов ВСУ

«Ураган» устроил бумажный дождь из агитлистовок для бойцов ВСУ

Артиллеристы группировки «Восток» из Бурятии на Южно-Донецком направлении использовали тактику карусели для расчетов РСЗО «Ураган» - одна батарея выезжает на позиции, другая в это время перезаряжается, а третья перемещается к новому огневому рубежу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх