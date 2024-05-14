«Ураган» устроил бумажный дождь из агитлистовок для бойцов ВСУ

Артиллеристы группировки «Восток» из Бурятии на Южно-Донецком направлении использовали тактику карусели для расчетов РСЗО «Ураган» - одна батарея выезжает на позиции, другая в это время перезаряжается, а третья перемещается к новому огневому рубежу.
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