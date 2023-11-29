Профессор Белень: слабость России является преимуществом в межгосударственной игре

Невозможно понять процесс деградации польской восточной политики и, шире, ликвидации независимой международной деятельности по многим направлениям, без тщательного рассмотрения последствий стратегического объединения с так называемым коллективным Западом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии