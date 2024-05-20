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Банки усиливают контроль, инвесторы продают акции. Обзор Банки.ру

ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом, пишет РБК. Участники рынка смогут оценивать, несут ли действия клиента риски обналичивания или отмывания денег: если его операции попадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае — расторгнуть договор с таким клиентом.

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