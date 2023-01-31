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Агент Шупо-Мотинга о новом контракте с «Баварией»: «Мы на завершающей стадии. Дело всегда в деньгах»

Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к заключению нового контракта с «Баварией».  Об этом рассказал агент футболиста Роджер Виттманн.

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