Физиотерапевт назвал 10 000 шагов в день мифом

Физиотерапевт и биомеханик Владимир Бондаренко, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера, в эфире «Радио 1» рассказал о происхождении популярного мнения о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день .
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