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ГУФСИН в Невьянске обсудил сотрудничество с производителем нефтеоборудования Hilong

17 сентября в Невьянске прошла выездная рабочая встреча руководства ГУФСИН по Свердловской области с руководством ООО «Металл-Технолоджи» (Корпорация Hilong).

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