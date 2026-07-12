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Золотой крест на графике Ethereum против биткоина усиливает внимание к восстановлению ETH

Золотой крест на графике Ethereum против биткоина усиливает внимание к восстановлению ETH

Ethereum зафиксировал краткосрочный золотой крест против биткоина, что подтверждает признаки того, что вторая по величине криптовалюта восстанавливает обороты после месяцев отставания от своего крупнейшего конкурента.

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