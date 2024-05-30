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Астраханские пожарные спасли из огня 48 кроликов

Астраханские пожарные спасли из огня 48 кроликов

Сотрудники регионального МЧС действовали быстро, потому что испуганные животные норовили спрятаться. Астраханские огнеборцы поделились необычным случаем, который произошел ночью 28 мая: в Трусовском районе на улице Александра Блока из-за короткого замыкания в двух жилых домах вспыхнул пожар, рассказали ПУНКТу-А в главном управлении по региону.

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