Астраханские пожарные спасли из огня 48 кроликов

Сотрудники регионального МЧС действовали быстро, потому что испуганные животные норовили спрятаться. Астраханские огнеборцы поделились необычным случаем, который произошел ночью 28 мая: в Трусовском районе на улице Александра Блока из-за короткого замыкания в двух жилых домах вспыхнул пожар, рассказали ПУНКТу-А в главном управлении по региону.