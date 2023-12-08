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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Через полтора года в Индии будет запущена крупнейшая местная фабрика по сбо...

Через полтора года в Индии будет запущена крупнейшая местная фабрика по сбо...

Через полтора года в Индии будет запущена крупнейшая местная фабрика по сборке iPhoneИндийский промышленный конгломерат Tata Group уже не раз демонстрировал заинтересованность в запуске сборки смартфонов Apple на территории этой южноазиатской страны.

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