Депутат Журова назвала цель тайной встречи представителей РФ и ФРГ в Баку

Секретная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников в Баку, о которой рассказал лидер Азербайджана Ильхам Алиев, была организована для продвижения переговорного процесса по Украине, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.