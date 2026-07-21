Депутат Журова назвала цель тайной встречи представителей РФ и ФРГ в Баку

Секретная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников в Баку, о которой рассказал лидер Азербайджана Ильхам Алиев, была организована для продвижения переговорного процесса по Украине, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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