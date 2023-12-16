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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры считают «Атлетико» аутсайдером матча с «Атлетиком». На команду Симеоне дают 3.00

«Атлетик» примет «Атлетико» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб одержал 9 побед в 11 последних матчах и идет на 3-м месте в Ла Лиге.

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