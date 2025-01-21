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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонд гимнастической этики взял под контроль дело о жестоком обращении с гимнасткой во Владимире

Фонд гимнастической этики (GEF) Международной федерации гимнастики (FIG) намерен внимательно следить за делом о жестоком обращении с восьмилетней спортсменкой со стороны тренера во Владимире.

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