Расчет «Града» поразил украинский опорник на Дзержинском направлении

Минобороны России сообщает о том, что расчет 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады из состава группировки войск «Юг» поразил украинский опорный пункт на Дзержинском направлении.
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