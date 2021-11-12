Открытая архитектура перспективного истребителя Checkmate позволит адаптировать самолёт под конкретного заказчика

Открытая архитектура перспективного истребителя Checkmate позволит адаптировать самолёт под конкретного заказчика

Российский перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate изначально создается с открытой архитектурой, позволяющей адаптировать его под конкретного заказчика.

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