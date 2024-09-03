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На Прикамье надвигается арктический циклон

На Прикамье надвигается арктический циклон

Минимальная температура ночью составит +2.+7℃.В Пермском крае ожидается сильное похолодание. Если в понедельник температура воздуха в регионе достигала +21.

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