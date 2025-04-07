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Киркоров задержался с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным

Киркоров задержался с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным

Народный артист РФ Филипп Киркоров, наблюдая за матчем с участием российского хоккеиста Александра Овечкина, опоздал с выходом на сцену в Государственном Кремлевском дворце, где проходил юбилейный концерт другого народного артиста России Александра Буйнова.

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