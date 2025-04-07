В России внесут все многоквартирные дома в единую базу

В России проведут инвентаризацию всех многоквартирных жилых домов. Спустя восемь лет после принятия в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» поправки к нему 7 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.