В России внесут все многоквартирные дома в единую базу

В России проведут инвентаризацию всех многоквартирных жилых домов. Спустя восемь лет после принятия в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» поправки к нему 7 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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