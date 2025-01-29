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Трамп запускает новую финансовую платформу TruthFi на фоне амбициозных планов

Трамп запускает новую финансовую платформу TruthFi на фоне амбициозных планов

Дональд Трамп запустил новую финансовую платформу под названием TruthFi. Эта инициатива является частью его продолжающихся усилий по расширению его медиаимперии, которая включает в себя социальную сеть Truth Social и стриминговый сервис Truth+.

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