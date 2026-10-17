Китай и Европейский союз достигли договоренности по торговле гибридными автомобилями.Соглашение было зафиксировано 9 октября на переговорах в Пекине с участием еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, министра коммерции КНР Ван Вэньтао и вице-премьера Хэ Лифэна.