Для ряда семей России: Путин объявил о новой выплате в 1 млн Юлия ЧелкановаВладимир Путин, президент Российской Федерации, объявил о значительном увеличении финансовой помощи для многодетных семей, проживающих в дальневосточных регионах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии